Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este martes 26 de agosto

Luego del acto de presentación de candidatos nacionales de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre con Javier Milei, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 26 de agosto al mismo valor de cierre del lunes 25.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 26 de agosto de la siguiente manera: 1.349 pesos para la compra y 1.379 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.