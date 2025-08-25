Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este lunes 25 de agosto

Tras dos candentes sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 22 de agosto al mismo valor de cierre del jueves 21. Durante la tarde, registró un incremento de cinco puntos y se mantiene por encima de los 1.300 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 25 de agosto de la siguiente manera: 1.329 pesos para la compra y 1.359 pesos para la venta. Se espera que sufra modificaciones a lo largo de la jornada.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.