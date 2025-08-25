Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este lunes 25 de agosto

Consultá el valor de la moneda extranjera en una nueva semana de agosto.

Redacción Vía Córdoba

25 de agosto de 2025,

El valor del dólar blue en Córdoba.

Tras dos candentes sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 22 de agosto al mismo valor de cierre del jueves 21. Durante la tarde, registró un incremento de cinco puntos y se mantiene por encima de los 1.300 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 25 de agosto de la siguiente manera: 1.329 pesos para la compra y 1.359 pesos para la venta. Se espera que sufra modificaciones a lo largo de la jornada.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

