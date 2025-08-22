Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este viernes 22 de agosto

Tras dos candentes sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 22 de agosto al mismo valor de cierre del jueves 21. De este modo, se ubica por encima de los 1.300 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 22 de agosto a 1.324 pesos para la compra y 1.354 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.