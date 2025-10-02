Vía Córdoba / Dólar blue

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este jueves 2 de octubre

El valor de la moneda extranjera subió en el primer día hábil del mes.

2 de octubre de 2025

La cotización del dólar blue en Córdoba en los primeros días del mes.

Luego de una nueva muestra de apoyo de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, para la Argentina, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 2 de octubre al mismo valor de cierre del miércoles 1. De este modo, se mantiene por encima de los 1.450 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 2 de octubre con los siguientes valores: 1.444 pesos para la compra y 1.475 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

