Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este miércoles 1 de octubre

La moneda extranjera registró un incremento en el último día de septiembre.

1 de octubre de 2025,

Consultá el valor del dólar blue en Córdoba en el inicio del mes.

A 26 días de las elecciones legislativas en la Argentina y en el inicio de un nuevo mes, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 1 de octubre al mismo valor de cierre del martes 30.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 1 de octubre con los siguientes valores: 1.429 pesos para la compra y 1.460 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

