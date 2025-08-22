Dirigió a Talleres y ahora le toca ser el nuevo entrenador de Neymar

Juan Pablo Vojvoda, cordobés nacido en General Baldisera, sigue haciendo carrera en el fútbol brasileño. Tuvo su paso por Talleres entre 2017 y 2019, y tras cuatro temporadas en el Fortaleza, lo confirmaron como nuevo DT del Santos de Neymar.

Reemplazará a Cleber Xavier, quien fue despedido tras la dura goleada por 6-0 de local frente a Vasco da Gama, que complica aún más al Santos con el descenso.

Juan Pablo Vojvoda se despidió de Fortaleza.

La dirigencia del “Peixe” se inclinó por Vojvoda después de descartar la opción de Jorge Sampaoli. Tras varias reuniones, el ex Talleres dio el sí y este viernes viajará a Sao Paulo para firmar contrato hasta fines de 2026.

Juan Pablo Vojvoda no le encuentra la vuelta. (foto Federico López Claro)

Su debut oficial en el banco del Santos está previsto para la fecha 22 del Brasileirao, el domingo 31 ante Fluminense. Mientras tanto, el interinato del próximo compromiso, este domingo 24 frente a Bahía, quedará en manos de Matheus Bachi.

Según detalló Globo Esporte, la elección de Vojvoda responde a su perfil equilibrado, su capacidad de adaptarse a planteles limitados y su experiencia en potenciar fichajes accesibles, un punto clave en la actual situación económica del club, más allá de contar con una mega estrella como Neymar.

SANTOS Y EL PELIGRO DEL DESCENSO

“Me siento avergonzado, nunca viví algo así. Es una vergüenza jugar un partido así con la camiseta del Santos”, lamentó Neymar. El popular club paulista no había perdido nunca por más de cuatro goles como local en su historia.

ARCHIVO - El delantero brasileño Neymar durante su debut con Santos en el partido contra Botafogo-SP en la liga paulista, en Santos, Brasil, el 5 de febrero de 2025. (AP Foto/Andre Penner)

Y también fue la derrota más abultada para Neymar, ya que con Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia. Santos suma 21 puntos apenas dos más que el Vittoria, el más cercano de los cuatro equipos que estan perdiendo la categoría. Otro es el Fortaleza, ex equipo del DT Juan Pablo Vojvoda.