Difundieron los resultados de las pericias a la madre acusada de asesinar a su hijo en Córdoba

Desde la Justicia de Córdoba difundieron los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas de María Juárez, madre acusada de asesinar a su hijo, Aarón Benjamín Alaniz, en el sur de la provincia.

Asesinaron a un adolescente de 14 años y detuvieron a su madre en Córdoba

El lamentablemente episodio ocurrió durante la noche del miércoles 6 de agosto en un domicilio de barrio Alberdi de Río Cuarto. El menor de edad fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca dentro de su casa, ubicada en la calle Aníbal Ponce al 1.100.

Acusan a una mujer de matar a su hijo en Río Cuarto (Policía).

La Fiscalía de Fuero Múltiple había ordenado pericias para confirmar la causa de la muerte de la víctima. A su vez, aprehendió a la señora, quien fue imputada por el delito de homicidio calificado, y dio lugar al área de Salud Mental por los antecedentes de la señora. Ella había declarado que había ingerido su medicación, se había ido a dormir y, cuando despertó, encontró a su hijo sangrando.

Los resultados de las pericias a la madre acusada de asesinar a su hijo en Córdoba

Las pericias psicológicas y psiquiátricas confirmaron que Juárez “era capaz de comprender la criminalidad de sus actos”, al momento del hecho. De este modo, su situación se complica aún más. A su vez, los estudios confirmaron un cuadro de distimia en ella.

Se trata de una especie de depresión crónica que brinda un persistente estado anímico bajo y de tristeza. “No es de entidad como para impedirle comprender lo que se le atribuye ni impedir la dirección de sus acciones”, aseveró el informe.

Ahora, el fiscal Pablo Jávega, deberá definir la acusación formal en contra de la mujer, quien también es la única detenida en el marco de la causa que conmociona al sur de la provincia de Córdoba.

Los resultados de la autopsia al adolescente de 14 años asesinado en Córdoba

Ante este escenario, el fiscal Pablo Jávega ordenó pericias psiquiátricas para confirmar si tuvo algún padecimiento psiquiátrico al momento del caso. En las últimas horas, confirmó que el menor sufrió 12 cortes en diferentes partes de su cuerpo.

En diálogo con El Puntal, fuentes con acceso a la investigación deslizaron que las heridas fueron en el cuello, el mentón y la nariz. No detectaron señales que el joven haya intentado defenderse. La Policía secuestró un cuchillo de cocina, que habría sido utilizado para cometer el brutal hecho.