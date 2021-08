“No fue un partido lindo para ver, y con la lluvia se hizo más difícil. Supimos sacar un empate y es un punto que hay que hacer valer en Alberdi”. La reflexión de Diego Novaretti sobre el 0 a 0 de la visita de Belgrano a Estudiantes de Caseros por la tercera fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional.

“Creamos situaciones y no las concretamos. No se jugó bien pero lo principal es que no se perdió. Sumar es importante en esta categoría. Para nosotros el punto tiene valor”, agregó el experimentado marcador central del Pirata.

Diego Novaretti debió estar muy atento ante un Tomás Bolzico que dispuso dos de las más claras en la tarde (Federico López Claro). Federico López Claro | La Voz

Y resaltó el arco en cero: “Desde que llegó Guille (el DT Guillermo Farré) se trabajó en la solidez defensiva y mejoramos, lo que permite darle al medio campo más posibilidades de atacar, sobre todo porque contamos con jugadores de buen pie. El equipo se ve muy sólido en todas sus líneas”.

Y puso el foco en la próxima fecha, el domingo 15 de agosto frente a Mitre de Santiago del Estero en el Gigante: “Hay que intentar hacer lo mismo que con Alvarado, y un poco mejor si se puede”.