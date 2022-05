La labor de niñera y trabajadora doméstica es un trabajo habitual; sin embargo, si lo haces para celebridades se vuelve toda una experiencia diferencial. Por eso, y en el marco del Día del Trabajo, entrevistamos a Norma “Momish” Medina, más conocida como la cordobesa niñera de los famosos.

“Empecé a trabajar para una familia con dos hijos donde debía cuidarlos, limpiar y cocinar. Ese fue mi primer trabajo, que me permitió -en 2006- conocer a Flor de la V”, recuerda Momish en diálogo con Vía Córdoba.

La cordobesa trabajó para Fabián Vena y Paula Morales. Foto: Gentileza

Fue en una temporada de verano en Carlos Paz donde la cordobesa de 37 años, decidió ofrecer sus servicios a Flor de la V y ahí comenzó su carrera como niñera de famosos. “Me ofrecí, le pregunté si necesitaba alguien que trabajara en su casa y me dijo que si”, contó.

Después de esa experiencia, otras celebridades que pasaron por la Villa no dudaron en contratar sus servicios. Es así que, la cordobesa pasó por las casas de el Polaco -cuidando a su hija Alma-, Fátima Flores, René Bertrand, Fabian Vena y Paula Morales, y finalmente, Noelia Marzol.

El Polaco también fue uno de sus empleadores, donde cuidó a su hija Alma. Foto: Gentileza

Una suma de experiencias diferentes

Desde barrio Villa Esquiú, Momish asegura que este trabajo le permitió conocer lugares increíbles y comenzar con el sueño de su casa propia, que se encuentra en construcción. “Con ellos [famosos] comparto charlas, la mesa para comer, salimos a pasear y hasta han invitado a mi familia al teatro”, expresa.

“Noe [Marzol] me invitó a México para cuidar a su hijo Dionisio. Es la primera vez que me subía a un avión, la primera vez que viajaba a algún lugar, fue una emoción hasta las lágrimas. Yo estaba en un paraíso que sólo lo veía en la tele”, comenta y destaca el buen trato y el cariño de la modelo hacia ella.

Actualmente, se encuentra trabajando con Noelia Marzol y está al cuidado de Dionisio. Foto: Gentileza

Si bien Momish tiene un trabajo fijo a lo largo del año, se toma tres meses de temporada teatral para ofrecer sus trabajos de limpieza, cocina y cuidado de niños. “Cada temporada es con una persona diferente, disfruto mucho porque me hacen parte de su familia” explica, y agrega: “Gracias a este trabajo pude comenzar mi casa”.

Sin embargo, los sueños de Momish van un poco más allá y desea crear su propia agencia de niñeras para famosos. “Me hablan muchísimas mujeres pidiendome trabajos, y yo en la temporada no me puedo dividir así que sería algo que me gustaría hacer”, cerró.