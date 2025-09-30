La ciudad de Córdoba celebra este martes 30 de septiembre el Día de San Jerónimo, el patrono de la Capital. Ante esta fecha, la Municipalidad comunicó cuáles y cómo funcionan los servicios y confirmó un asueto administrativo a nivel municipal.

Día de San Jerónimo en Córdoba: cómo funcionan los servicios este martes 30 de septiembre

El Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencias de día sábado y se reforzarán las horas pico.

El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal , mientras que el jueves 2 de octubre no habrá por conmemorarse el Día del Recolector.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.

Los cementerios San Vicente y el San Jerónimo permanecerán abiertos de 8 a 18.

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular trabajarán con normalidad.