La ciudad de Córdoba celebra este martes 30 de septiembre el Día de San Jerónimo, el patrono de la Capital. Ante esta fecha, la Municipalidad comunicó cuáles y cómo funcionan los servicios y confirmó un asueto administrativo a nivel municipal.
Día de San Jerónimo en Córdoba: cómo funcionan los servicios este martes 30 de septiembre
- El Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencias de día sábado y se reforzarán las horas pico.
- El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal, mientras que el jueves 2 de octubre no habrá por conmemorarse el Día del Recolector.
- El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.
- Los cementerios San Vicente y el San Jerónimo permanecerán abiertos de 8 a 18.
- Las plantas de Inspección Técnica Vehicular trabajarán con normalidad.
- El Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal y demás oficinas descentralizadas permanecerán cerrados.