Cómo funcionan los servicios en Córdoba este 15, 16 y 17 de agosto: el esquema de la Municipalidad

Este viernes es un día no laborable con fines turísticos, según publicó el Gobierno nacional en su Boletín Oficial. Ante este escenario, la Municipalidad informó el esquema con el funcionamiento de los servicios en Córdoba para este 15, 16 y 17 de agosto.

Por qué es fin de semana largo con fines turísticos

El domingo 17 de agosto es feriado porque se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Pero como el último día hábil de la semana no es feriado a nivel nacional, determinados sectores y empleadores optan por cumplir sus funciones.

El general José de San Martín.

Por su parte, desde el Palacio 6 de Julio compartieron la modalidad de funcionamiento entre este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto:

Cómo funcionan los servicios en Córdoba este 15, 16 y 17 de agosto

Transporte Urbano de Pasajeros circula el viernes con frecuencia de día sábado, con refuerzos. El resto del fin de semana el servicio será normal.

Recolección domiciliaria de residuos será normal los tres días.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos el viernes. El sábado será normal de 8 a 14.

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) permanecerán cerradas.

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.