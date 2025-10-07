Detuvieron en Córdoba a un hombre vinculado al resonante crimen de Gonzalo Acro

La Policía Federal concretó la detención de un hombre de 50 años en la localidad de Mina Clavero, en el interior de Córdoba. Este hombre es sospechoso de estar involucrado en un homicidio y tentativa de homicidio vinculados al caso de Gonzalo Acro.

La captura se efectuó como parte de una investigación en curso. El ciudadano residía en la región desde hacía ocho años. Durante ese período, se hacía llamar Leandro Miguel Iglesias, luego de haber alterado su nombre original, Sergio Piñeiro.

Detuvieron a un hombre en el caso de Gonzalo Acro

Piñeiro dirigía un equipo de fútbol femenino local y estableció una nueva vida en la zona. Incluso, formó una familia en el transcurso del último año. Fuentes cercanas al procedimiento indicaron que su esposa no tenía conocimiento alguno sobre el pasado de su marido. El matrimonio tiene un hijo pequeño, de tan solo un año de edad.

Este arresto se relaciona con el crimen que generó gran revuelo en el país por la problemática de la barra brava de River Plate. Gonzalo Acro era un joven simpatizante del club, de 29 años. El asesinato sucedió en agosto del año 2007. El hecho ocurrió mientras Acro salía de un gimnasio ubicado en Bauness y Cullen, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Allí fue atacado a balazos, recibiendo dos impactos de proyectil en su cabeza y uno en la pierna. La víctima ingresó en estado de coma y falleció dos días después en el Hospital Pirovano.

Según la Justicia, este homicidio fue instigado por los hermanos Alan y William Schlenker. En septiembre de 2011, varios implicados fueron condenados por el hecho. Pablo Girón, Ariel Luna, Rubén Pintos, Alan Schlenker y William Schlenker recibieron la pena de prisión perpetua. Además, Martín Lococo fue sentenciado a 10 años de cárcel por su participación en la causa. La detención de Piñeiro implica un nuevo avance en el caso.