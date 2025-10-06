Cómo llegar a Boca del Río, uno de los diques menos conocidos de Córdoba que deslumbra con sus postales

Además del San Roque, La Viña, Cruz del Eje y otros cinco renombrados, existe un dique en Córdoba que deslumbra con sus postales. Está ubicado a 40 kilómetros de Mina Clavero, y es un punto poco conocido, pero ideal para quienes hacen una escapada a Traslasierra.

Se trata de Boca del Río, un espejo de agua que suele utilizarse para actividades náuticas sin motor y para el descanso en las orillas. Pertenece a la comuna de Las Tapias y es un dique nivelador que recibe las aguas del río Los Sauces, luego de su largo recorrido por una serie de rincones serranos.

Cómo es Boca del Río, uno de los diques menos conocidos de Córdoba

Boca del Río se caracteriza por su tranquilidad y aguas serenas. El espejo de agua está rodeado de fauna y flora autóctona, como la tala, el espinillo y la tusca, con las montañas traserranas de fondo. Es el pase obligado para los caminantes que van camino al mirador y al criadero de truchas de la localidad.

El espejo de agua está rodeado de vegetación.

En el lugar, se encuentra un camping que brinda diversos servicios, como proveeduría y equipos para realizar deportes en el agua: botes a pedal y remos, entre otros. Además, en la cercanía se ubica un complejo de cabañas que ofrece la posibilidad de merendar. Se trata de Tila Henen, donde vas a encontrar hamacas paraguayas, mesas y sillas, restaurante y alojamiento.

Tila Henen es el paraje que se encuentra a orillas del dique y permite disfrutar de meriendas y alojamiento.

En este enclave ocurre un evento natural digno de presenciar. Al caer el atardecer, los colores del sol se reflejan en el embalse y en todo su entorno natural. Entre las sierras, las tonalidades oscilan entre los violetas, los naranjas y los ocres, formando una panorámica imperdible.

Cómo llegar a Boca del Río, el dique que deslumbra en Córdoba

Boca del Río se ubica en la localidad de Las Tapias, a 187 kilómetros de la capital cordobesa. En auto, el trayecto supera las tres horas, por eso, es ideal para quienes ya están en el Valle de Traslasierra o buscan vacacionar en el sector. Al llegar a Las Tapias, se debe desviar por avenida Traslasierra hasta llegar al borde del dique.