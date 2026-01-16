La Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense confirmó la detención de un pastor evangélico por el crimen del famoso narco de Córdoba acribillado en Buenos Aires. Se trata de Juan Francisco “El Francés” Viarnes.

Detuvieron a un pastor evangélico por el crimen del famoso narco de Córdoba acribillado en Buenos Aires

Un operativo se desplegó en la madrugada de este viernes 16 de enero y culminó con la aprehensión del líder de un templo llamado “Impacto”. A su vez, se detuvo a dos mujeres, una inquilina del departamento donde vivía Viarnes y su hermana, quien sería la pareja de la víctima.

Tres detenidos en Buenos Aires por el crimen del Francés Viarnes. (Clarin)

En el marco de la causa, el análisis de las cámaras municipales de Florencio Varela mostró al menos dos autos. Uno del Francés y otro de uno de los principales sospechosos, que coordinaron entradas y salidas desde diferentes puntos de la ciudad.

Cómo dieron con los sospechosos del crimen del famoso narco de Córdoba acribillado en Buenos Aires

El cruzamiento de esos movimientos con los impactos de antenas de telefonía celular ubicó a los tres sospechosos en tiempo y espacio. Pero esto también fue posible gracias a la declaración de una vecina que residía en la zona.

Tres detenidos en Buenos Aires por el crimen del Francés Viarnes. (Clarin)

Ella le informó a la Justicia que la mudanza habría sido posterior al asesinato, que el el arma estaría en manos de un acusado y que todo habría sido un ajuste de cuentas.

Por su parte, la comunidad de vecinos coincidió en que hubo una mudanza interna previo al crimen. Esto alimentó aún más las sospechas en el caso investigado por el fiscal Darío Provisionato.

Cómo sigue la investigación del crimen del famoso narco de Córdoba acribillado en Buenos Aires

Su equipo maneja la hipótesis de que el hombre de 66 años fue asesinado dentro del inmueble. Posteriormente, trasladado hasta el descampado en el barrio Santa Rosa, donde lo hallaron con seis balazos.

A pesar de los avances de esta jornada, las autoridades intentan ubicar al hermano del pastor acusado, quien habría salido del país. Viarnes habría mantenido una deuda con ambos y habría ocasionado el ajuste de cuentas fatal.