Desde la Justicia de la provincia confirmaron este miércoles 21 de enero que detuvieron a un exboxeador de Córdoba. La investigación lo acusa de haber cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal en la provincia.

Detuvieron a un exboxeador de Córdoba por abuso sexual con acceso carnal

Se trata de Diego “Rocky” Giménez, quien había sido campeón Latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en septiembre de 2021. Hasta su aprehensión, vivía en el barrio Botta de la ciudad de Villa María.

Diego “Rocky” Giménez fue detenido en Villa María.

La fiscal Juliana Companys informó que el deportista oriundo de Bell Ville está acusado de haber abusado de una mujer mayor de 18 años, en diálogo con Villa María Vivo!. Además, fuentes judiciales le confirmaron al citado medio que el imputado cuenta con antecedentes penales.