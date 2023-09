Detección gratuita de psoriasis en Córdoba: “No es sólo lo que se ve, esto actúa adentro del organismo”

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) encara una nueva campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica. El camión sanitario se ubica en la exPlaza Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba y estará disponible este viernes 8, de 8 a 17.

El punto cuenta con dermatólogos y reumatólogos que, este jueves 7, ya atendieron a 64 personas que identificaban síntomas de la enfermedad. Del total de pacientes, con turno y espontáneos, 63 dieron positivo en psoriasis y 14, también, en artritis psoriásica.

El camión sanitario propone una detección gratuita, con la atención de profesionales. Foto: Gentileza

“El objetivo de esta campaña de detección es llegar a todos esas personas que padecen esta enfermedad y que tal vez lo desconocen, a quienes no se la han detectado, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento”, manifestó Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO.

Fernández Barrio habló con Vía Córdoba y dio algunos detalles de la enfermedad, sus síntomas, tratamientos y las consecuencias, si no se trata a tiempo. Además, destacó que los turnos deben solicitarse a través de de la web www.aepso.org o llamando al 0800 22 23776 de 9 a 16 horas.

Profesionales atienden de forma gratuita para detectar la psoriasis. Foto: Gentileza

QUÉ ES LA PSORIASIS Y CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS

La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no solo a la piel (psoriasis) sino también a las articulaciones (artritis psoriásica).

Cuando esto sucede a nivel de la piel, la enfermedad genera lesiones de distinta gravedad y aspecto. Son habituales síntomas como picazón, descamación o dolor, manifestándose en forma de placas de piel enrojecida, cubiertas de escamas blanquecinas.

psoriasis

Sin embargo, algunos de los pacientes con psoriasis pueden desarrollar otros síntomas asociados a la artritis psoriásica como hinchazón, dolor articular y dificultad en el movimiento. Además, puede abarcar: rigidez y dolor matinal, inflamación que hace ver los dedos de las manos y pies como si fueran salchichas, alteraciones a nivel de las uñas y fatiga generalizada.

LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA PSORIASIS

“Al tratarse de una enfermedad inflamatoria, lo ideal es abordar en forma temprana los síntomas. Cuando esto no sucede y se retrasa el tratamiento, pueden generarse secuelas más difíciles de revertir, sobre todo cuando hay afectación articular”, señaló la profesional y puntualizó: “Para cualquier tipo de enfermedad, es sumamente importante que vos tengas un diagnóstico rápido para actuar en consecuencia”.

Para esto, Fernández Barrio aclaró que es “importantísimo” tratarse con expertos. “Detectarlo a tiempo y atenderse con profesionales especializados acota los tiempos del tratamiento y, en la artritis psoriásica, se evita el avance”.

El camión sanitario propone una detección gratuita, con la atención de profesionales. Foto: Gentileza

Quienes lleguen al camión sanitario deberán responder una serie de preguntas y, luego, serán atendidos por dermatólogos y reumatólogos. Luego, se hace la derivación a un experto para que el paciente continúe con el tratamiento.

PSORIASIS: QUIÉNES SON MÁS PROPENSOS Y EN QUÉ PODRÍA DESEMBOCAR UN MAL TRATAMIENTO

La profesional destacó que las personas con carga genética son las más propensas a contraer psoriasis. “Si en tu familia tenes a tu madre o madre, tenes un 30 o 35% de probabilidad de contraerla. Si ambos lo tienen, las probabilidades de tenerlo ascienden al 50%.

Fernández Barrio reforzó la importancia de la detección a tiempo ya que la psoriasis puede desembocar en patologías más graves. “La psoriasis puede agravarse a artritis psoriásica, diabetes tipo II, adicciones, depresión, resistencia a a insulina, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colitis ulcerosa; dependiendo a qué otros órganos afectó”, especificó.

Se calcula que el 1 o 1.5% de la población mundial, padece psoriasis y debe asumir tratamientos crónicos. Al respecto, recalcó: “La psoriasis no es sólo lo que se ve, no son las plaquitas, actúa adentro del organismo. Por eso, a esto hay que tratarlo seriamente”.