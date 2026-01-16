Desenganchó un acoplado de un camión y murió aplastado: desgracia en Córdoba

Un hombre de 46 años desenganchó un acoplado de un camión y murió aplastado en una ruta de la provincia. La desgracia en Córdoba ocurrió en el transcurso de la mañana de este viernes 16 de enero y ya está en manos de la Justicia.

Desenganchó un acoplado de un camión y murió aplastado en Córdoba

En el kilómetro 13 de la Ruta Provincial 24, cerca de Río Cuarto, en la localidad de San Basilio, el sujeto frenó la marcha del rodado. Alrededor de las 9.50, el sujeto frenó la marcha para desenganchar el acoplado y recibió el impacto de la lanza, según informó la Policía departamental de la zona.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia a un hospital de la región, pero los médicos confirmaron su muerte por aplastamiento de tórax. Ahora, la fiscalía de turno, a cargo de la profesional Alfonso, investiga las condiciones alrededor del caso.