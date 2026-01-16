Vía Córdoba / Accidentes

Desenganchó un acoplado de un camión y murió aplastado: desgracia en Córdoba

El incidente se registró sobre la ruta provincial 24, cerca de Río Cuarto.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

16 de enero de 2026,

Desenganchó un acoplado de un camión y murió aplastado: desgracia en Córdoba
Una desgracia en la localidad de San Basilio, al sur de la provincia de Córdoba. (Ilustrativa).

Un hombre de 46 años desenganchó un acoplado de un camión y murió aplastado en una ruta de la provincia. La desgracia en Córdoba ocurrió en el transcurso de la mañana de este viernes 16 de enero y ya está en manos de la Justicia.

Desenganchó un acoplado de un camión y murió aplastado en Córdoba

En el kilómetro 13 de la Ruta Provincial 24, cerca de Río Cuarto, en la localidad de San Basilio, el sujeto frenó la marcha del rodado. Alrededor de las 9.50, el sujeto frenó la marcha para desenganchar el acoplado y recibió el impacto de la lanza, según informó la Policía departamental de la zona.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia a un hospital de la región, pero los médicos confirmaron su muerte por aplastamiento de tórax. Ahora, la fiscalía de turno, a cargo de la profesional Alfonso, investiga las condiciones alrededor del caso.

Temas Relacionados

MÁS DE Accidentes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS