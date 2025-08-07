Desde pequeños juguetes hasta autos reales: cuándo es la muestra de coleccionismo en Córdoba

Córdoba se prepara para recibir la trigésima segunda edición de Acme, la exposición de coleccionismo más grande del país. La muestra, organizada por el grupo de coleccionistas del mismo nombre, en colaboración con el Museo de la Industria y el apoyo de la Municipalidad de Córdoba, promete una experiencia única para aficionados y público general, coincidiendo con los festejos del Mes de la Niñez.

Cuándo es la muestra de coleccionismo en Córdoba

Los visitantes encontrarán dos sectores bien definidos durante su recorrido. Por un lado, una sala de exposición albergará vitrinas repletas de objetos con historia. Aquí se desplegarán colecciones de juguetes antiguos, trenes eléctricos, monedas, estampillas, muñecas y autos a escala. Por otro, el llamado “mercadillo de ventas” funcionará como un espacio de intercambio. En este lugar, coleccionistas de todos los niveles podrán buscar, negociar y, a menudo, hallar esa pieza que anhelaban para completar sus propias colecciones.

El Museo de la Industria será escenario de una nueva edición de Acme. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En el marco del Día de la Niñez, la organización planificó actividades especiales para los más chicos. El evento se desarrollará del viernes 8 al domingo 17 de agosto, en el Museo de la Industria y durante el fin de semana del 16 y 17 de agosto, se llevarán a cabo sorteos y diversas propuestas recreativas.

Para quienes deseen asistir, la exposición abrirá sus puertas de lunes a viernes en horario de 15 a 20, mientras que los sábados y domingos el público podrá ingresar de 12 a 20. El costo de la entrada es de 3.000 pesos para mayores y 2.000 pesos para menores y jubilados. Los tickets se adquieren directamente en la puerta del Museo de la Industria.