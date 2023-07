Desde Laboulaye, Mariela Flores busca la Ley Joaquín: “No quiero que otros se queden con las manos vacías”

Desde el 2 de julio, la ciudad de Laboulaye en la provincia de Córdoba no sale de la conmoción por la muerte del adolescente de 14 años, Joaquín Sperani. En este marco, su madre, Mariela Flores, anticipó que buscan crear la Ley Joaquín para que “nadie se quede con las manos vacías”.

La familia Sperani tiene como objetivo reducir la edad de imputabilidad en Argentina ya que el principal acusado del hecho tiene 13 años y esa condición lo vuelve inimputable. “Mi hijo no la podrá usar pero me parece que tienen que haber una forma”, expresó Mariela en diálogo con Vía Córdoba.

Laboulaye. Reunión de los padres de Joaquín con el juez Moro y su equipo (Foto de Facebook Gabriel Alegre).

“Dicen de respetar los derechos del niño, pero mi hijo también era uno y ahora está en un cajón, ¿Quién lo defiende?”, increpó la madre del fallecido. En tiempo, remarcó: “No puede ser que me quede sin nada. Vivo a 50 metros del cementerio donde está mí hijo”.

LA MADRE DE JOAQUÍN, CON FUERZAS PARA RECLAMAR “JUSTICIA”

La madre de Joaquín reconoció que le cuesta llorar, está bloqueada y aún no pudo hacer el duelo por su hijo. “(L) Era su mejor amigo, me cuesta creer todo lo que pasó”, detalló consternada. En tanto, opinó que el principal acusado “no debe salir” del Complejo Esperanza, donde permanece alojado.

Conmoción en Laboulaye por la muerte de Joaquín.

“Este chico no puede salir, es un peligro para la sociedad. No sabemos qué tiene en su cabeza”, increpó Flores. Además, reveló que tiene miedo de que el acusado de 13 años recupere la libertad y “vaya contra algún hermano de Joaquín”.

Laboulaye. Consternada por el crimen de Joaquín Sperani. (Gentileza Nexos del Sur)

A partir del caso de Joaquín Sperani, Mariela Flores desea que ninguna otra familia pase por lo que ella vive. “No quiero que otros se queden con las manos vacías como yo”, cerró la madre que ahora tiene a su hijo en un cementerio a 50 metros de su casa.

QUÉ DICE EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N° 22.803

“No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación.Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable.Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”, detalla la web oficial de Argentina.