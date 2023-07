La madre de Joaquín Sperani contó cómo sigue la investigación en Laboulaye

La madre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en la ciudad de Laboulaye, Mariela Flores habló tras la reunión informativa que tuvo con el juez Sebastián Moro, quien investiga el crimen. En diálogo con Vía Córdoba, contó cómo sigue la causa y su rol como querellantes.

La mujer recordó que en el primer encuentro con las autoridades había solicitado que reconstruyan el trayecto de Joaquín desde su casa hasta el Ipem 278. “Necesitaba ver eso porque me cuesta creer que fue L”, indicó.

La última foto de Joaquín Sperani junto a su amigo, quien confesó el crimen (Gentileza / TN)

Sin embargo, luego de ver las pruebas en contra del menor alojado en el Complejo Esperanza lo calificó como un “psicópata hijo de puta”. No obstante, la familia Flores Speraní todavía no comprende cómo sucedió todo.

EL ROL DE LA FAMILIA DE JOAQUÍN COMO QUERELLANTE EN LA CAUSA

Para poder terminar de armar el rompecabezas detrás de la muerte de Joaquín, su madre y su padre fueron aceptados como querellantes. “Nos permitieron presentamos para que se descarte información y cosas que uno tiene”, explicó la mujer.

Laboulaye. Consternada por el crimen de Joaquín Sperani. (Gentileza Nexos del Sur)

En paralelo, Mariela y Martín buscan “terminar de entender qué se nos escapó, de qué no nos dimos cuenta” y anticipó: “Seguro quedan preguntas sin respuestas”. Por otro lado, reiteró que la investigación sigue abierta y en secreto de sumario.

UNA FUENTE CERCANA A LA INVESTIGACIÓN DE JOAQUÍN HABLÓ SOBRE LAS PRUEBAS

“Ayer, se notificó de una resolución a los padres de Joaquín. Falta incorporar prueba que se está produciendo. La investigación sigue, pero al momento es unidireccional. Esto es, todo conduce a que habría un solo victimario, y sería el joven inimputable L”, detalló una alta fuente de la investigación a La Voz.

Por último, la progenitora de Joaquín aseguró que no parará hasta saber toda la verdad y quiere estar segura al 100 por ciento de que ninguna persona haya manipulado a L para cometer el asesinato. “Le pedí a las autoridades que no dejen nada al azar”, concluyó la mujer que todavía no pudo hacer el duelo por su hijo.