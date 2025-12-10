Denuncian “riesgo de vida” en un barrio de Córdoba por el hundimiento de viviendas

Un grupo de vecinos de barrio Santa Isabel II, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, se congregaron este miércoles frente a la Municipalidad para solicitar obras de infraestructura. Buscan una solución definitiva a las problemáticas hídricas que padece el sector y que está provocando hundimiento de viviendas.

Santa Isabel II: denuncian “riesgo de vida” por posibles derrumbes

Guillermo Pesce, presidente del Centro Vecinal, precisó que la comunidad sufre anegamientos severos luego de los días de tormenta. Estas situaciones representan un “riesgo de vida” en muchos casos, según aseguró el dirigente en un diálogo con Canal 10. En ciertas oportunidades, las familias deben esperar hasta cuatro días posteriores a las lluvias para poder salir de sus viviendas. El cuadro es muy complejo. Algunos vecinos del área enfrentan pedidos de desalojo, atravesando un momento crítico. El titular del centro social también mencionó que existen reclamos por el hundimiento de casas.

Autoridades barriales sostuvieron previamente un encuentro con el secretario de Desarrollo Urbano, Diego Edgardo Peralta. No obstante la reunión con el funcionario, la contestación obtenida no resultó satisfactoria para la organización. Pesce lamentó que desde el municipio se mencione el desarrollo de un proyecto, pero sin precisar una fecha concreta para comenzar la ejecución de los trabajos. “Queremos pedirle al señor intendente que nos escuche, que nos dé la vida digna que merecemos”, exigieron los vecinos.