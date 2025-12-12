Decathlon llega a Córdoba: dónde estará su local y cuándo tiene previsto abrir

Vía Córdoba / Decathlon

La empresa confirmó que aterriza en el interior de Argentina y dio detalles de lo que será su negocio.

Decathlon, la tienda de deportes más grande del mundo, confirmó este viernes 12 de diciembre que llega a Córdoba. La provincia fue elegida para hospedar su primer local en el interior de la Argentina y es parte de una inversión millonaria.

Dónde estará el local de Decathlon en Córdoba y cuándo tiene previsto abrir

La inauguración de su tienda en Córdoba está prevista para principios de junio de 2026 y estará ubicada en el Nuevocentro Shopping. “Contará con una superficie total de 2.300 metros cuadrados, la misma propuesta integral de más de 65 deportes y 5.000 productos que caracteriza a la tienda de Vicente López, Buenos Aires”, recalcó la firma en un comunicado oficial.

Nuevocentro Shopping, sede del local de Decathlon en Córdoba (Archivo / La Voz).
La firma creará al menos 50 nuevos puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, con la apertura de su local en Córdoba. “Fortaleciendo el empleo formal en el sector retail y deportivo”, ponderó.

Por qué Decathlon eligió a Córdoba

En paralelo, Decathlon explicó los motivos por los cuales eligió a Córdoba como sede de uno de sus locales. Cabe recordar que, solo contaba con venta online:

  • Peso poblacional.
  • Actividad económica.
  • Cultura deportiva muy arraigada.
  • Nuevocentro Shopping suma un espacio con alto tránsito, buena accesibilidad y la infraestructura necesaria para recibir el formato integral de tienda.

La apertura en Córdoba marca una nueva etapa en nuestro plan de expansión. Argentina presenta un enorme potencial deportivo y seguiremos invirtiendo para acompañar ese crecimiento. Consolida el propósito global de Decathlon: democratizar el deporte y ofrecer soluciones accesibles y de calidad para todos”, expresó Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

A su turno, Antonio Heinz, Director Comercial de Nuevocentro Shopping, afirmó que realizaron una inversión superior a los 2 millones de dólares para la construcción del local. “Estamos convencidos de que la propuesta comercial global que trae Decathlon a la provincia de Córdoba y a toda la región será extraordinaria y única en su tipo”, cerró.

