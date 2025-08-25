Así será el primer local de la marca internacional Decathlon en Argentina

La cadena internacional de artículos deportivos Decathlon confirmó este lunes la apertura de su primera tienda en la Argentina. El local estará ubicado en el complejo Al Río, en Vicente López, sobre la Avenida del Libertador, y abrirá sus puertas en octubre de 2025. La compañía también anunció el lanzamiento de su canal de ventas online, que funcionará en simultáneo con entregas a todo el país.

Según detalló la empresa en un comunicado, la tienda contará con 3.000 metros cuadrados de superficie, una inversión inicial de 20 millones de dólares y la creación de 100 puestos de trabajo directos. El proyecto forma parte de un plan de expansión que prevé una inversión total de más de 100 millones de dólares en cinco años, con la generación de unos 750 empleos directos en diferentes sucursales.

Qué ofrecerá el primer local de Decathlon en el país

El espacio de Vicente López estará orientado a una experiencia integral, con más de 5.000 productos disponibles para alrededor de 65 disciplinas deportivas: running, ciclismo, deportes de montaña, acuáticos, fitness y deportes colectivos, entre otras.

La compañía confirmó que se venderán las mismas líneas de productos que en Europa y otros países, incluidas sus marcas propias más reconocidas: Quechua, Domyos, Rockrider, Kipsta, Tribord, Kuikma, entre otras. La propuesta incluye desde opciones para quienes recién comienzan a hacer deporte hasta artículos especializados para atletas avanzados.

Además, el sitio web ofrecerá el catálogo completo de la marca en Argentina, con la misma disponibilidad que en la tienda física.

Un desembarco con impacto económico y laboral

La llegada de Decathlon se concretó a partir de un acuerdo entre Grupo One y Carrefour, que permitió la instalación del local en parte del antiguo patio de comidas y en un sector del depósito del hipermercado del complejo Al Río. El grupo inversor ya lidera la operación de la marca en Paraguay y Uruguay, y replicará esa estrategia en Argentina.

Según trascendió, la empresa planea abrir tres nuevas sucursales en 2026, aunque las locaciones aún no fueron definidas. El plan original contemplaba unas veinte tiendas en todo el país, pero se ajustó de acuerdo con la experiencia en la región y el contexto económico.

Magela Méndez, gerente Comercial de Decathlon Argentina, destacó que el país tiene “una enorme diversidad deportiva y un gran potencial de consumo en retail”. Y agregó: “Estamos muy entusiasmados porque Argentina es un referente mundial en deporte y creemos que nuestra propuesta tendrá una gran recepción”.

Con este primer paso en Vicente López, la cadena francesa marca el inicio de su presencia en el mercado argentino, buscando combinar la experiencia de compra física con un canal digital de alcance nacional.