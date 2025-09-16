De Córdoba a Nueva York, quién es el diseñador que conquista la Gran Manzana

Presentar una colección en la ciudad de Nueva York representa un anhelo para cualquier creador de moda. Para Martín Dalla Lasta, un diseñador oriundo de Córdoba, esta experiencia superó las expectativas más altas.

Desde la invitación que recibió a finales del año pasado, el artista supo que deseaba entregar lo mejor en cada detalle de la pasarela. Su trabajo marca un precedente en la moda nacional, y celebra la creatividad local en un escenario internacional.

Córdoba: quién es el diseñador que triunfa en Nueva York

El proceso de confección de su obra fue tanto intenso como reservado. El propio Dalla Lasta afirmó a TN: “Quise mantenerlo lo más hermético posible para que todo salga de un lugar honesto conmigo mismo”. Durante meses, trabajó en silencio para moldear “Loner Boy”, su proyecto más íntimo y representativo hasta la fecha.

Un diseñador cordobés llegó a las pasarelas de Nueva York.

La nueva propuesta no solo cautivó por su distintiva estética, sino también por el mensaje profundo que envuelve. “Habla de tensiones y contradicciones internas que todos hemos sentido en la vorágine de este mundo”, explicó el creador. El desfile estuvo cargado de una fuerte emoción y sinceridad, con cada prenda reflejando el viaje interior del modisto. “Creo que es mi trabajo más auténtico y más representativo de mí mismo”, aseguró.

“Estoy muy feliz de finalmente compartir ‘Loner Boy’ con todos y me emociona el gran recibimiento que está teniendo este proyecto tan personal e importante para mí”, manifestó. Este paso por Nueva York no solo significó un antes y un después en la trayectoria del diseñador; además, elevó el talento argentino en una de las capitales globales de la moda.