De Córdoba a Don Julio: quién hace la provoleta estrella de la parrilla

La parrila Don Julio es uno de los restaurantes de carnes más prestigiosos del país y del mundo. Una de las entradas estrella de la carta es su provoleta, que es elaborada por una empresa que tiene su planta en la provincia de Córdoba.

La exclusividad del establecimiento gastronómico bonaerense lo convirtió en uno de los puntos selectos de aquellas personas con un alto poder adquisitivo. En este sentido, la calidad es un sinónimo de los alimentos que se sirven allí.

La parrilla Don Julio fue elegida dentro de los 15 mejores restaurantes del mundo en 2021.

En Córdoba: quién hace la provoleta estrella de la parrilla Don Julio

Para el orgullo de Córdoba, la empresa Nonna Pia, que tiene su centro de producción en Laboulaye, al sur de la provincia, es quien elabora y le brinda provoletas a la parilla Don Julio.

HILADO A MANO. La provoleta que elabora de manera industrial una láctea en Laboulaye, sin abandonar la receta artesanal. (Gentileza Nonna Pia)

“Nos dedicamos a producir Quesos Provoleta parrillera de pasta hilada de alta calidad con un exclusivo toque artesanal”, recalcaron desde la empresa que elabora los lácteos en opciones tradicionales, pintadas, envasadas al vacío, con o sin red y saborizadas.

Cómo es la provoleta estrella de la parrilla Don Julio, que se hace en Córdoba

“La provoleta de leche cruda destaca por su sabor profundo y su textura rica, resultado de un queso elaborado sin pasteurizar, respetando los tiempos y características del proceso artesanal”, describieron desde Don Julio.

“Al contacto con la parrilla, desarrolla una costra dorada e intensa, mientras que su interior se funde de forma cremosa, liberando aromas complejos y persistentes. Con un carácter más marcado que las provoletas tradicionales”, agregaron para tentar a los amantes del queso.