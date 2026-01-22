Daniel Araoz, fanático de Belgrano, irrumpió en la presentación de los refuerzos: “Felicitaciones”

La presentación de los refuerzos de Belgrano transcurría con normalidad en el salón Champaquí del hotel Quinto Centenario hasta que el actor Daniel Aráoz hizo su aparición. El artista, quien siempre ha manifestado su fanatismo por el club, se subió al estrado para felicitar personalmente a los jugadores.

Durante su intervención, reafirmó su vínculo identitario con la institución de Alberdi. “Cuando me dijeron de qué club tenía que ser, era Belgrano”, sentenció el actor, recordando que su elección nació del corazón desde que era niño.

Belgrano: el regreso de Rigoni y las nuevas caras

El evento estuvo encabezado por el presidente del club, Luis Fabián Artime, quien destacó el salto de jerarquía que estos nombres aportan al plantel. La figura central de la jornada fue Emiliano Rigoni, quien regresa a la institución donde inició su carrera. “Volver a Belgrano es algo que tomé con mucha fuerza y energía”, expresó el volante, confirmando que utilizará el mismo número con el que debutó.

Por su parte, los otros dos refuerzos compartieron sus primeras impresiones: Adrián Sánchez, quien estacó que no dudó en unirse al club tras conocer la pasión de su gente; y Alcides Benítez, que se mostró predispuesto a ocupar cualquier posición que el entrenador requiera en el campo de juego.

Video: el fanatismo de Daniel Aráoz por Belgrano

La presencia de Aráoz en el evento subraya la estrecha relación entre la cultura popular cordobesa y el sentimiento deportivo. El actor, que suele llevar “un pedacito de tierra en la garganta” en sus proyectos internacionales, define su pasión como un punto de encuentro con sus raíces.

Para los nuevos integrantes del equipo, las palabras del actor sirvieron como una bienvenida al “mundo Belgrano”, donde la identidad y el sacrificio son valores fundamentales.