Damián Córdoba y su pequeño hijo emocionaron a todos en el Festival Jesús María

La noche del “Superlunes” en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María quedará grabada en la memoria de muchos no solo por la potencia del cuarteto, sino por un gesto de profunda ternura familiar. En el marco de la última jornada de la edición número 60, Damián Córdoba sorprendió al público al invitar a su pequeño hijo, Máximo, a compartir el escenario.

Video: Damián Córdoba y su pequeño hijo emocionaron a todos en Jesús María

El encuentro se produjo en un anfiteatro colmado que, tras una jornada vibrante, se silenció para presenciar un momento de intimidad entre padre e hijo. El cantante, quebrado por la emoción, utilizó el micrófono para expresar el orgullo que siente por el crecimiento del pequeño, quien ya comienza a mostrar interés por la música.

Ambos interpretaron juntos “Al máximo late”, una canción que cobra un significado especial al estar dedicada al niño. Bajo el reflector y ante miles de teléfonos que registraban la escena, Damián y Máximo compartieron miradas cómplices y abrazos que fueron celebrados con una ovación cerrada por parte de la multitud.

El cuartetero describió la experiencia como “lo más lindo que me puede pasar en la vida”. Además, señaló que Máximo ya muestra intenciones de tocar instrumentos y cantar, integrándose de a poco al universo artístico de su padre.