Cuqui Márquez, autor del gol más rápido en Sudamericana: “Belgrano tiene como para...”

Franco Jara puso el 1 a 0 de Belgrano ante Parananese en el primer ataque a fondo, cuando apenas habían transcurrido 26 segundos. Parecía el gol más madrugador en la historia del club de Alberdi, pero en las estadísticas aparece uno de Fernando el Cuqui Márquez a los 17 segundos, contra Lanús en 2015, también por Copa Sudamericana.

El “Cuqui”, hoy delantero de Sportivo Belgrano y disputando el Federal A, repasó ambos goles, y las instancias que les toca afrontar al Pirata en torneos internacionales. “Cuando Jara hizo el gol pensé en el que yo había convertido, pero sobre todo en que Belgrano podía ganarlo. Y al menos mereció empatar en Brasil”, afirmó en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

Y se enfocó en aquel madrugador gol suyo, con la casaca Celeste: “Era una jugada preparada, siempre la hacíamos con el Russo (Ricardo Zielinski), y esa noche contra Lanús terminó en gol. Mucho tuvo que ver el ingenio del Chino (Lucas Zelarayán) para que me quedara la pelota frente al arco. Nos terminaron empatando pero quedó en la historia como el gol más rápido”.

“Es de los que más recuerdo con la camiseta de Belgrano, pero tuve otros que considero más importantes. Por el peso emocional me quedo con un uno que hice contra Godoy Cruz en un 3-1, porque hacía mucho que no convertía al arrastrar una lesión. Entré desde el banco, metí el empate, ganamos y agarramos una segudilla que nos sirvió para entrar a Copa Sudamericana”, recapituló el Cuqui.

Fernando Márquez vuelve a ser titular el único delantero de Belgrano que marcó en este torneo (Foto: Sergio Cejas).

EL VALOR DE EMPEZAR GANANDO CON UN GOL MADRUGADOR

“Dame toda la vida empezar ganando de entrada, prefiero eso, y no tener la obligación de darlo vuelta como en este caso el rival Paranaense. Es lo que todos buscan, empezar ganando lo más rápido posible. Puede pasar que el rival te lo reviertan, pero en las estadísticas son más los que ganan si empiezan con un gol tempranero”, analizó Cuqui Márquez.

“Fue una lástima que no dieran como válido el gol del 2 a 2 de Belgrano, era los más justo, en un deporte que no se caracteriza por la justicia. Me gustaría que el VAR sea como en Europa, donde se le ve hasta el alma a los jugadores. Eso ayudaría a que haya menos errores de los jugadores”, aludió al gol anulado incorrectamente a Bryan Reyna.

Fernando Márquez marcó siete goles en 2015 y fue el mejor del equipo en ese rubro. (Foto: archivo)

De cualquier modo, se mostró esperanzado para el partido revancha de este jueves en 22 en el Kempes. “Belgrano hizo un gran partido, no es sencillo jugarle de igual a igual a un equipo brasileño y por momentos superarlos. Más con un prespuesto tan superior en el plantel. No digo que los chicos esten conformes, si deben estar confiados en que Belgrano tiene como para dar vuelta la llave”.

Y volviendo a lo que fue el gol de Jara en la ida, y el presente goleador del delantero, resaltó: “Desde Vegetti para acá Belgrano está dando en la tecla con los goleadores. Ahora lo sumó a Uvita Fernández, quien me hizo hacer varios cuando jugamos juntos en Defensa y Justicia, y ahora debutó con gol”.

SU PASO POR BELGRANO Y QUÉ LE FALTÓ

“No me quedó ninguna espina de cuando juegué en Belgrano porque siempre traté dar todo. Sí me hubiera gustado hacer más goles, y no lesionarme tanto. Una lesión en que tuve en el tobillo hasta ahora me trae consecuencias”, repasó el Cuqui Márquez.

Gracias a vos. “El Picante” Pereyra le agradece al “Cuqui” Márquez por las dos asistencias que le dio. La dupla de ataque celeste estuvo intratable para Colón. // foto: Ramiro pereyra

“Si hacía más goles no me hubiera podido quedar tanto tiempo en Belgrano y no habría podido vivir otras cosas en el club, que disfruté mucho. Lo que sí me hubiera gustado es jugar en el Gigante de Alberdi remodelado”, finalizó.