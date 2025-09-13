Vía Córdoba / precios

Cuánto subió el dólar blue en Córdoba en una semana tras las elecciones en Buenos Aires

La divisa internacional registró diferentes incrementos en los primeros cinco días hábiles luego de los comicios.

Redacción Vía Córdoba
13 de septiembre de 2025,

Los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires el domingo 7 de septiembre impactaron en los mercados nacionales, internacionales y paralelos. En este sentido, el dólar blue en Córdoba registró un incremento en los cinco días hábiles posteriores a los comicios.

La primera semana tras los resultados de las elecciones en Buenos Aires

Los bonaerenses votaron para renovar la mitad de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales esstuvieron en juego.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires 2025. Bunker de Fuerza Patria. (Gentileza Clarín)
También se votó para la renovación concejales municipales y consejeros escolares. La victoria del peronismo fue un revés para el Gobierno del presidente Javier Milei, quien recibió un fuerte mensaje por parte de los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Corrientes, Gustavo Valdés, y de Jujuy, Carlos Sadir.

Cuánto subió el dólar blue en Córdoba tras las elecciones en Buenos Aires

El dólar blue en Córdoba abrió el lunes 8 de septiembre a 1.354 pesos para la compra y 1.384 para la venta. El viernes 12 culminó la jornada en 1.409 para la compra y 1.440 para la venta. De este modo, subió 55 y 56 pesos, respectivamente.

