Cuándo inician las clases en 2026 en Córdoba: el calendario oficial completo

Al igual que el Ministerio de Educación de Córdoba, el Ministerio de Capital Humano Nacional hizo público el Calendario Escolar 2026. Esta resolución alcanza a todas las modalidades y niveles de la educación del régimen común. En este sentido, anticipó que busca asegurar un total de 190 días efectivos de jornada escolar durante el año.

Cuándo inician las clases en 2026 en Córdoba

Según lo dispuesto, la fecha de inicio para las clases se estableció el lunes 2 de marzo de 2026. Esto aplica a los niveles inicial, primario y también secundario. El sistema educativo de Córdoba retoma así el esquema habitual para alcanzar la cantidad mínima de jornadas requerida a nivel nacional. La finalización formal del ciclo académico quedó determinada para el viernes 18 de diciembre.

El calendario escolar 2026 para Córdoba y el resto del país.

Dentro del cronograma oficial, se confirmó el periodo para el descanso de invierno. Las vacaciones transcurrirán del 6 al 17 de julio, conformando una pausa de dos semanas. Luego del cierre formal de la cursada, se realizarán las instancias de exámenes y coloquios finales. Dichas evaluaciones están programadas entre el 21 y el 29 de diciembre.

Cuándo comenzarán a trabajar los docentes

Antes del comienzo formal, el Ministerio delineó una serie de acciones preparatorias. Los equipos directivos y los educadores deben volver a sus funciones el 18 de febrero para iniciar los trabajos internos necesarios. Posteriormente, el 19 y el 20 de febrero se destinarán a la formación situada. Esta práctica permite ajustar la planificación y los contenidos propios de cada centro educativo.

El cronograma anticipa además un espacio para resolver situaciones académicas pendientes. Entre el 23 y el 25 de febrero se tomarán los exámenes previos y libres. Estos están dirigidos a aquellos estudiantes que necesiten completar asignaturas para avanzar en su recorrido. El 26 y 27 de febrero se efectuará el período de ambientación, momento clave para quienes ingresan por primera vez al sistema o cambian de nivel educativo. Las escuelas, mediante acuerdo con la supervisión, pueden extender esta etapa de adaptación el 2 y 3 de marzo.