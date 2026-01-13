Cuáles fueron los 7 lugares de Córdoba más visitados este fin de semana

La provincia fue una de las más elegidas en el inicio del año, según destacó la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Argentina. En este sentido, la Agencia Córdoba Turismo compartió los lugares de Córdoba más visitados el último fin de semana.

Cuántos turistas vinieron a Córdoba este fin de semana

Aproximadamente, unos 416.000 turistas se movilizaron por toda la zona, según el relevamiento de la entidad local. “La provincia elegida en el país”, destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María 2026. La Voz

Los protagonistas gastronómicos, sus bellezas naturales, el inicio y la celebración de distintas fiestas y festivales fueron atractivos que impulsaron el movimiento hacia Córdoba. Y la elección de los destinos así lo demuestran.

“Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca fueron los más concurridos. Jesús María y Colonia Caroya también registraron una alta ocupación”, focalizó la Agencia Córdoba Turismo.

Los 7 lugares de Córdoba más visitados este fin de semana

Jesús María : 100 por ciento de ocupación.

Santa Rosa de Calamuchita: 95 por ciento de ocupación.

Villa General Belgrano: 95 por ciento de ocupación.

Colonia Caroya : 90 por ciento de ocupación.

Achiras : 90 por ciento de ocupación.

Miramar: 87 por ciento de ocupación.