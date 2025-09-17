Cuál es la marca de Córdoba que conquista el mercado con indumentaria “simple y cómoda”

A fines de 2018, un cordobés comenzó un proyecto que se gestó al encontrar una solución a la complejidad de elegir y comprar ropa: indumentaria básica. En este sentido, produjo remeras de calidad, diseñadas para perdurar y ofrecer confort.

Con una pequeña producción, Pablo Custo comenzó a ofrecer combos de tres remeras básicas (blanca, gris y negra) a precios accesibles. Este fue el inicio de Custore, una firma cordobesa que conquista el sector con sus prendas poco convencionales.

Cómo nació la marca que conquista el mercado con ropa “simple y cómoda”

“El concepto del vivir simple fue creciendo conmigo y con la marca. Fuimos creciendo en conjunto. De a poquito, Custore dejó de ser solo remeras y se convirtió en algo más grande, con más prendas, vistiendo de la cabeza a los pies”, relató Pablo en diálogo con Vía Córdoba.

Pablo Custo, Franco Festa y Daniel Claro, tres de los cuatro socios de la marca.

Esta evolución llevó a la apertura del primer local exclusivo en zona céntrica (9 de Julio y Mariano Fragueiro), cuyo éxito inicial superó las expectativas. El proceso de expansión fue gradual y desafiante, pero tras distintas alianzas, la marca abrió locales en 9 de Julio y luego en Obispo Trejo, en barrio Nueva Córdoba. La positiva recepción del público confirmó la viabilidad comercial. Esto impulsó el desarrollo de manuales y el sistema de franquicias para replicar el modelo a mayor escala.

La implementación del modelo de franquicias tomó casi un año. La primera franquicia, en Paseo del Jockey, se vendió en marzo y mostró igual éxito que locales preexistentes. Este logro facilitó ventas posteriores. Hoy, Custore suma 12 franquicias en shoppings de ciudades como Córdoba, Rafaela, Villa María, San Francisco y Posadas. Una nueva apertura está prevista el 1 de octubre en el Alto Rosario. Además, los socios evalúan propuestas para Buenos Aires. El objetivo es establecer presencia en todas las provincias y principales ciudades del país. A nivel internacional, Custore contempla replicar su modelo en países limítrofes y de Latinoamérica.