Cómo es el nuevo corredor comercial que está inspirado en una icónica obra de Córdoba

La zona sur de la ciudad de Córdoba, a pocos metros de avenida Circunvalación, es escenario de un nuevo emprendimiento comercial. Se trata de un paseo de compras diseñado para convertirse en un punto de referencia en el sector y está inspirado en una icónica obra cordobesa.

Córdoba: cómo es el nuevo corredor comercial inspirado en una obra arquitectónica

Se trata de Arcor Plaza, cuya arquitectura está inspirada en los canales de Carlos Casaffousth, obras maestras de ingeniería que se origen en el barrio Manantiales. Hace referencia a las Siete Alcantarillas, una imponente edificación con ocho arcos de ladrillo abovedado que sostienen el canal maestro sobre el arroyo La Cañada.

Cómo es el nuevo corredor comercial que se erige en la ciudad de Córdoba. (Foto: Prensa)

El corredor cuenta con un total de 40 locales y algunas oficinas en planta alta. Incluye estacionamiento propio, amplias veredas y una calle interna. En cuanto a los espacios, tienen superficies cubiertas desde los 55 metros cuadrados, con la posibilidad de unificar de dos a cuadro unidades.

Cada local tiene baño completo, boca de gas para kitchenette y la posibilidad de construir entrepisos. Algunos disponen de subsuelo o depósito de 50 metros cuadrados. En la actualidad, algunas unidades están a la venta a 175.000 dólares y hay una lista de espera para alquilar.