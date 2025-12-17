Un camión cisterna y una camioneta protagonizaron un choque frontal en la provincia de Córdoba este miércoles 17 de diciembre. Producto de la colisión, un hombre perdió la vida, según confirmó la Policía.

Córdoba: un choque frontal entre un camión y una camioneta terminó con un muerto

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 251 de la ruta nacional 158, a la altura de la localidad de Carnerillo. Un camión Volkswagen, de la empresa de desagotes Enriz, y una Toyota Hilux de color blanca impactaron de frente.

Personal de la Policía y un servicio de emergencias llegaron a la zona y confirmaron el fatal desenlace del conductor del rodado de menor tamaño. Ahora, investigan las causas y condiciones alrededor del hecho. Hay un corte de tránsito hasta que los forenses analicen la escena.