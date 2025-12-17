Vía Córdoba / Siniestro Vial

Córdoba: un choque frontal entre un camión y una camioneta terminó con un muerto

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 251 de la ruta nacional 158.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

17 de diciembre de 2025,

Córdoba: un choque frontal entre un camión y una camioneta terminó con un muerto
El choque frontal ocurrió en Carnerillo, provincia de Córdoba.

Un camión cisterna y una camioneta protagonizaron un choque frontal en la provincia de Córdoba este miércoles 17 de diciembre. Producto de la colisión, un hombre perdió la vida, según confirmó la Policía.

Córdoba: un choque frontal entre un camión y una camioneta terminó con un muerto

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 251 de la ruta nacional 158, a la altura de la localidad de Carnerillo. Un camión Volkswagen, de la empresa de desagotes Enriz, y una Toyota Hilux de color blanca impactaron de frente.

Personal de la Policía y un servicio de emergencias llegaron a la zona y confirmaron el fatal desenlace del conductor del rodado de menor tamaño. Ahora, investigan las causas y condiciones alrededor del hecho. Hay un corte de tránsito hasta que los forenses analicen la escena.

Temas Relacionados

MÁS DE Siniestro Vial
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS