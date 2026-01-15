Córdoba tendrá vuelos directos a Miami: todo lo que hay que saber

Una aerolínea anunció oficialmente la incorporación de una nueva ruta internacional que conectará de manera directa a la ciudad de Córdoba con Miami. Esta medida forma parte de una estrategia para potenciar la conectividad federal y facilitar los traslados hacia Estados Unidos sin necesidad de realizar escalas en Buenos Aires.

Córdoba con Miami: frecuencias y fechas de operación

El servicio comenzará a operar el próximo 5 de junio de 2026 con Aerolíneas Argentinas. Según el cronograma previsto, la conexión contará con dos frecuencias semanales, con operaciones programadas para los días jueves y domingos.

Esta nueva ruta internacional no será meramente estacional. Si bien su lanzamiento coincide con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, la empresa confirmó que el trayecto permanecerá activo como una ruta regular una vez que finalice la competencia deportiva.

Actualmente, desde Córdoba ya se operan vuelos internacionales y regionales hacia destinos como Punta del Este, Río de Janeiro, Florianópolis, Aruba y Punta Cana. Además, la provincia funciona como punto de conexión para diversas rutas federales que vinculan distintos puntos de Argentina sin pasar por la Capital Federal.

Los pasajes para la nueva ruta Córdoba–Miami, así como para los vuelos especiales por el evento deportivo, ya pueden adquirirse a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas, su aplicación móvil o mediante agencias de viajes autorizadas.