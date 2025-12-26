Tommy Hilfiger anunció la apertura de tres nuevas tiendas dentro de la Argentina y se suma a otras tres ya consolidadas en centros comerciales. Uno de los recientes locales de la prestigiosa marca de Estados Unidos abrió sus puertas en Córdoba.

Una prestigios marca de Estados Unidos abrió un nuevo local en Córdoba

Los establecimientos de la tienda nacida originalmente en la ciudad de Nueva York estarán dentro de reconocidos centros comerciales del país. La más reciente inauguración fue este fin de año en el Cordoba Shopping.

Tommy Hilfiger abrió un nuevo local en Córdoba Shopping.

De este modo, Tommy Hilfiger ahora cuenta con dos locales comerciales en la ciudad de Córdoba. Previamente, ya brindaba atención al público en el Nuevocentro Shopping. “Todas estas tiendas ofrecen una gama completa de ropa femenina y masculina”, adelantó la firma.

Cómo son los locales de la prestigios marca de Estados Unidos en Córdoba

“La arquitectura, en todos los casos, responde a la distribución y organización internacional de la marca. Se trata de un concepto de diseño que fusiona la herencia y el ADN de Tommy, con acabados limpios y modernos, y una estética luminosa y espaciosa", describió la entidad.

El segundo local de Tommy Hilfiger en Córdoba.

Sus comercios están compuestos de fachadas con paneles de madera blanca laqueada, ventanas de cristal que crean segmentos naturales y elementos de acero inoxidable pulido. Por su parte, la decoración interior incorpora líneas más limpias y un concepto más ligero que se inspira en un estilo de vida náutico. Además de obras de arte decorativas con colores rojo, blanco y azul, distintivos de la marca.