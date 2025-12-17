Córdoba será escenario de una nueva edición de Casa FOA: estará en Pocito Social Life

Para la edición 2026, Casa FOA eligió como locación a Pocito Social Life, un desarrollo inmobiliario gestionado por la firma Proaco. Esta exposición de arquitectura y diseño, considerada la más relevante a nivel nacional, se llevará a cabo desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo. El complejo, que atraviesa una profunda transformación urbana, recibirá a 35 estudios profesionales para intervenir sus espacios.

Vuelve Casa FOA a Córdoba: será en Pocito

El director general de la muestra, Marcos Malbran, enfatizó que la experiencia se transforma, que ya no se da sobre una idea en proceso, sino como parte de un desarrollo inmobiliario que acontece actualmente.

Lucas Salim, CEO de Proaco, expresó: “Es un placer para nosotros volver a ser anfitriones de Casa FOA”. Los 35 espacios disponibles permitirán a distintos profesionales y estudios desplegar plenamente su creatividad para intervenir el proyecto.