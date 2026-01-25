Córdoba se prepara para la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa: grilla completa y precios

La ciudad de Luque, en el departamento Río Segundo, volverá a posicionarse como el epicentro de la cultura, la tradición y el entretenimiento regional con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa. Diego Viano, intendente de la localidad, confirmó que esta entrega busca sorprender al público con nuevas propuestas y talentos locales. Los espectáculos serán del 13 al 15 de febrero desde las 21.

Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa: grilla de artistas

La apertura del viernes 13 de febrero estará marcada por una fuerte impronta bailable y pop. Los artistas centrales serán Coti Sorokin y La Delio Valdez, quienes compartirán escenario con Magui Olave y Los Kijanos. Durante esta noche inaugural también se realizará la elección de la representante de la Fiesta y participará el Ballet Oficial.

El sábado 14 de febrero, la grilla se enfocará en la canción popular y el folklore. Alejandro Lerner y El Toro Quevedo encabezan la nómina, que incluye además a Dalmiro Cuellar y Lautaro Rojas. Una de las novedades destacadas para esta fecha es la presentación de Javier Calamaro, quien brindará una clase de cocina en vivo seguida de un show acústico íntimo.

Para el cierre del domingo 15 de febrero, la organización confirmó la presencia de Los Rancheros y Fabricio Rodríguez. La última jornada contará también con las actuaciones de Los Trajinantes, De Party, Envasado en Origen, Alma Guitarrera y Los del Barrio, acompañados por los artistas locales que integran la programación anual.

Cuánto cuestan las entradas de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa

La Comisión de la Fiesta de la Familia Piemontesa definió un esquema de precios unificado para las tres noches. Los interesados pueden adquirir sus tickets bajo las siguientes modalidades:

Entrada general (Preventa): 40.000 pesos

Entrada numerada: 60.000 pesos

Jubilados y menores (7 a 12 años): 25.000 pesos

Abono general (por las tres noches): 100.000 pesos

La venta de entradas se gestiona de manera oficial a través de Edén Entradas. Además de la asistencia presencial en la Plaza 25 de Mayo, la organización confirmó que el evento contará con una transmisión en vivo de forma online para quienes no puedan asistir a la localidad de Luque.