“Córdoba no falla”: con un concierto íntimo, Il Divo cautivó a su público

El cuarteto Il Divo, conformado por Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y la reciente incorporación de Steven LaBrie, quien reemplazó a Carlos Marín, fallecido en 2021, brindó una noche memorable en el Quality Arena de Córdoba. La agrupación, nacida en Inglaterra durante 2003, presentó su espectáculo “Il Divo By Candlelight”, un recorrido por sus interpretaciones más queridas a la luz de las velas.

A lo largo de su trayectoria, la formación logró vender más de 35 millones de discos a nivel mundial y obtener más de 160 Discos de oro y platino en 35 países, generando una verdadera revolución en la música clásica. Su estilo musical, conocido como pop operístico o pópera, fusiona el canto lírico con diversos géneros como el pop, boleros, tangos y música sacra. El nombre “Il Divo”, de origen italiano, significa “artista divino” y alude a la impecable conjunción de sus voces, logrando que “los cuatro se conviertan en uno”, tal como mostraron en su show en Córdoba.

Durante la presentación, la banda repasó gran parte de su repertorio más icónico. Cada integrante tuvo la oportunidad de interpretar temas como solista, añadiendo una cuota especial al evento. Entre las piezas que resonaron con fuerza se contaron “Regresa a mí”, “Senza Catene”, “Solo otra vez (All by myself)” y la emotiva “My way (A mi manera)”. Una de las sorpresas fue la inclusión del tango “Por una cabeza”, que demostró la versatilidad del grupo. Cerca del final, los artistas desplegaron una bandera argentina, generando una cálida respuesta del público presente. Entre los gritos de emoción, Urs Bühler sostuvo: “Córdoba no falla”, aludiendo a la vibra del público cordobés.