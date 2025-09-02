Il Divo regresará a Córdoba con un espectáculo íntimo a la luz de las velas

El legendario grupo internacional Il Divo confirmó su regreso a Córdoba. La cita será el 10 de septiembre en el Quality Arena, donde desplegarán su nuevo espectáculo, “Il Divo By Candlelight”. Esta propuesta busca generar una conexión íntima, elegante y emotiva con su audiencia. El concierto forma parte de una gira por Latinoamérica, consolidando al grupo como un referente indiscutible del género crossover clásico en la región.

Il Divo regresará a Córdoba con un show íntimo

Con más de dos décadas de trayectoria, Il Divo ha sido sinónimo de poder musical y evolución artística desde su debut en 2004. La formación actual incluye a Urs Bühler (Suiza), Sébastien Izambard (Francia), David Miller (Estados Unidos) y Steven LaBrie (Estados Unidos). El cuarteto definió el género crossover clásico, cautivando al público con sus impresionantes voces. Acumulan más de 30 millones de álbumes vendidos, 50 éxitos número uno y 160 discos de oro y platino en 35 países.

En 2021, la agrupación sufrió la lamentable pérdida de su cofundador Carlos Marín a causa del Covid-19. Steven LaBrie se incorporó inicialmente como invitado para la gira “Greatest Hits Tour” y, en 2023, se estableció como miembro permanente. Ese mismo año, el conjunto grabó su décimo álbum, “XX: 20th Anniversary Album”.

Cuándo salen las entradas de Il Divo en Córdoba

El show, que será el miércoles 10 de septiembre, tiene previsto comenzar a las 21.30. Estos son los precios de las entradas disponibles a través de la web de Quality: