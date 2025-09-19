Córdoba: mató a su tío en Los Cóndores y lo detuvieron en su huída; “estaba sacado”

La Policía de la Departamental Calamuchita detuvo poco antes del mediodía de este viernes, en una zona rural entre las localidades de Los Cóndores y Río Tercero a un hombre de 35 años al que se buscaba desde la noche anterior. Estaba acusado de haber matado a golpes a su tío.

La víctima fatal fue Elvio “Perico” Pérez, de 65 años, conocido en la zona por ser el propietario del bar Pulpería El Orejano, de Los Cóndores. Su sobrino Nicolás Pérez, de 35 años, llegó al bar y pidió un trago. Otra versión señala que reclamaba dinero.

El violento episodio sucedió en la localidad de Bouwer, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. (Imagen ilustrativa)

En el lugar había familiares y clientes, quienes fueron testigos de lo sucedido. En principio, Elvio le negó el pedido al observar que su sobrino estaba visiblemente bajo los efectos de alcohol o de drogas.

DISCUSIÓN CON FINAL TRÁGICO

Al parecer y luego de acceder a darle un trago, Elvio Pérez le pidió a su sobrino que se retirara del lugar. Pero apenas minutos después este volvió e ingresó al local, donde generó disturbios.

Algunos testimonios señalan que cuando su tío se acercó para exigirle que se retire y efectivamente lo llevó afuera del local, en la vereda habría sido atacado a golpes.

Policía de Córdoba. Patrullero. Imagen ilustrativa. (Archivo)

Cuando el hombre mayor estaba en el suelo, también sufrió golpes. Hubo quienes intentaron contener al agresor, y dijeron que parecía descontrolado. “Estaba como sacado, fuera de si”, indicaron los testigos.

DÓNDE DETUVIERON AL AGRESOR

Tras ese violento episodio, el agresor inmediatamente se dio a la fuga. A Elvio Pérez lo llevaron de urgencia al dispensario de Los Cóndores, donde el personal de salud constató su deceso.

El operativo policial para dar con el agresor se inició a los minutos. Y sabían ya que había pasado por su casa. Apenas alcanzó a cambiarse de ropa y huyó. A su madre le habría confiado que se había mandado “una macana”.

Acusador. El fiscal Alejandro Carballo, a cargo de la causa. (La Voz)

La búsqueda siguió, bajo las órdenes del fiscal Alejandro Carballo, de los tribunales de Río Tercero. A las 11.30 de este viernes, fue finalmente hallado. Estaba escondido en la zona rural, a unos tres kilómetros de Los Cóndores.

No opuso mayor resistencia. Inmediatamente, fue derivado a un centro de salud para evaluar su estado. Según trascendió, el detenido presentaba marcas de golpes y algunas heridas, presumiblemente producto de la pelea que mantuvo con su tío, por cuya muerte ahora se le imputa homicidio.