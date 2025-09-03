Córdoba: la Municipalidad de Quilino habló por la denuncia de medicamentos vencidos en un hospital

La Municipalidad de Quilino habló por la denuncia de medicamentos vencidos en su hospital. Una enfermera presentó la demanda y abrió una investigación que tiene la atención de la provincia de Córdoba.

Córdoba: denuncian medicamentos vencidos en un hospital municipal

Mabel Godoy, intendenta de Quilino, está en la mira de las autoridades y la comunidad porque, según la fiscalía, existen videos en su poder la muestran con cajas de medicinas. Las habría puesto en bolsas, siendo un aparente intento de ocultamiento de pruebas.

Allanamiento en el hospital de Quilino.

La Fiscalía de Deán Funes prefiere ser mesurada y avanzar paso a paso en la investigación. La fiscal Analía Cepede confirmó que secuestraron medicamentos en la góndola de la farmacia y la vitrina de la enfermería del hospital.

Esto significa que estaban listos para ser utilizados y por eso crece la sospecha de su aplicación. La intendenta podría ser imputada por omisión de los deberes de funcionario público o suministro indebido de medicamentos vencidos.

Municipalidad de Quilino habló por la denuncia de medicamentos vencidos

Ante este escenario, la Municipalidad de Quilino emitió un extenso comunicado en el que calificó al hospital como un centro de salud de “nivel 1″. “Viene trabajando desde hace meses en un proceso sostenido de mejora continua en los estándares de calidad de atención y seguridad del paciente, en conjunto con su Dirección Médica”, recalcó.

El comunicado de la Municipalidad de Quilino.

“Queremos dejar absolutamente claro que, ante la reciente denuncia como corresponde legalmente se procedió de manera inmediata a permitir y acompañar el allanamiento judicial”, recalcó el oficialismo de la localidad.

La explicación de la Municipalidad de Quilino sobre los medicamentos vencidos en el hospital.

Por otro lado, aseguró que los medicamentos secuestrados “se encontraban en el área correspondiente para su posterior retiro y decomiso, en el marco de los procedimientos de farmacovigilancia”.

Mariela Godoy criticó a la enfermera denunciante.

“Lo que efectivamente se constató fue la presencia de insumos vencidos en el área de desechos patógenos, un sector especialmente destinado al descarte seguro de este tipo de materiales, según la normativa sanitaria vigente”, aclaró.

La Municipalidad de Quilino le pidió a la Justicia que investigue el accionar de policías la enfermera denunciante.

Por último, calificaron la denuncia de la enfermera de guardia Delfina Lorenzón como “un nuevo ataque” a la institución. “Informamos que se encuentran en evaluación las acciones legales correspondientes contra la profesional que, de manera irresponsable, abandonó su guardia médica, poniendo en riesgo tanto a los pacientes internados como a quienes requerían atención urgente”, cerró.