Córdoba: inhabilitaron a la conductora que hizo sobrepasos en una curva de Altas Cumbres

Un grave incidente vial en el camino de las Altas Cumbres derivó en una sanción inmediata para una conductora de 78 años. La decisión fue tomada luego de que se viralizaran imágenes donde se observa al vehículo realizar maniobras de extrema peligrosidad en una de las rutas más complejas de Córdoba. El hecho, que fue registrado por los ocupantes de otro auto, puso de manifiesto el riesgo al que se expuso tanto la implicada como el resto de los conductores que circulaban por la zona.

La resolución administrativa establece la inhabilitación para conducir de la mujer, cuya licencia original había sido emitida en la provincia de San Luis. Actualmente, la prohibición de circular ya rige de manera efectiva en las jurisdicciones de Córdoba y San Luis. No obstante, las autoridades ya reportaron el caso a las entidades nacionales correspondientes con el firme objetivo de que la sanción tenga alcance en todo el territorio argentino.

Hizo sobrepasos un doble línea amarilla y quedó inhabilitada

El evento tuvo lugar durante la mañana del domingo 11 de enero, cuando una camioneta Renault Koleos intentó adelantar a un colectivo de transporte de pasajeros en un tramo señalizado con doble línea amarilla. Según el registro audiovisual, la maniobra se realizó en plena curva, una zona de nula visibilidad para el sobrepaso. En las imágenes se percibe cómo un vehículo apareció de frente y logró evitar la colisión frontal por escasos centímetros.

De acuerdo a la información brindada por los denunciantes, no se trató de un evento aislado durante el trayecto. En otro fragmento del video se observa que el mismo vehículo repitió la conducta en otro sector de la ruta, intentando sobrepasar al colectivo bajo condiciones prohibidas por la normativa vigente. Si bien los testigos aseguraron haber dado aviso preventivo a la Policía en el momento, la intervención se profundizó tras la difusión pública del material.

Tras la repercusión del caso, la conductora fue denunciada formalmente por conducción temeraria ante la Justicia provincial. Este encuadre legal responde a la gravedad de las acciones que, según las pruebas presentadas, pusieron en peligro real la vida de terceros en la vía pública. Las actuaciones judiciales continúan su curso mientras se aguarda la resolución definitiva sobre su aptitud para volver a obtener un registro de conducir.

La medida de inhabilitación inmediata se alinea con los protocolos de seguridad vial que buscan retirar de las rutas a conductores que demuestren un desprecio manifiesto por las normas de tránsito. El caso ha generado una fuerte reacción institucional en Córdoba, reforzando la coordinación entre provincias para unificar antecedentes y sanciones viales.

Video: el peligroso sobrepaso en las Altas Cumbres