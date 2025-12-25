Un automovilista cometió cinco infracciones cuando intentó evadir un control policial en Córdoba. El incidente se registró en la ciudad de Oncativo, donde la Policía Caminera le informó de las fallas y labró las multas correspondientes.

El conductor de un Renault 12 giró en “U” en el kilómetro 645 de la ruta nacional 1v09, donde había una posta policial. Los efectivos vieron que los ocupantes no llevaban los cinturones de seguridad colocados e iniciaron un seguimiento controlado.

Luego de unos minutos lo alcanzaron en un camino rural, donde le notificaron de las infracciones cometidas. Según enumeró la Policía Caminera, el conductor circulaba con el carnet de conducir vencido, las luces del auto estaban en mal funcionamiento, y tenía enganche trasero colocado. Esto se sumó al no uso de cinturones de seguridad y la maniobra para evadir el control.