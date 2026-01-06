Córdoba: ganó la liga regional, volvió a su propiedad y se encontró con algo desagradable

En la provincia de Córdoba, Sport Club Colón de Arroyo Cabral venció 2 a 1 a Alumni de Villa María en la Finalísima de la Liga Villamariense de Fútbol. El arquero del primer equipo ganó la liga regional, volvió a su propiedad y se encontró con algo desagradable.

Leo Morales regresó al predio La Soñada, donde más de 60 chicos entrenan para ser porteros, ubicado en calle Córdoba al 1165 y descubrió que ladrones habían ingresado para robarle. Pelotas, reflectores, cables, bombas de riego y otros materiales fueron sustraidos, según informó el periodista local Alberto Arce.

Como si fuera poco, los violentos también dañaron la estructura al forzar dos puertas del predio. La Policía ya recibió la denuncia por el hecho de inseguridad registrado el fin de semana y trabaja para esclarecer las condiciones alrededor.