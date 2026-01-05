Indignación en Córdoba: tiene 96 años y le robaron el loro que imita a su difunto marido

La inseguridad en la zona sur de la ciudad de Córdoba alcanzó un punto de extrema sensibilidad. Vecinos de barrio Ameghino Sur, ubicado a pocos metros de la avenida Fuerza Aérea, denunciaron una escalada de robos que ya no solo afecta a bienes materiales, sino también a los integrantes más queridos de sus hogares: las mascotas.

El caso que mayor conmoción generó es el de “Pipo”, un loro barranquero que fue sustraído el pasado sábado 3 de enero. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Bernardo Houssay al 1900, cuando delincuentes ingresaron al patio de la propiedad y se llevaron al ave, dejando a una familia devastada por la pérdida.

Tiene 96 años y le robaron el loro que imita a su marido

“Pipo” no es una mascota convencional en la dinámica de este hogar. Su propietaria, María Teresa, es una vecina de 96 años que ha convivido con el animal durante más de cuatro décadas. La desaparición del loro impactó profundamente en la salud emocional de la mujer, dado el rol simbólico que el ave desempeña en su vida diaria.

Según relataron los familiares, el loro tiene la particularidad de imitar la voz del esposo de María Teresa, quien falleció hace 12 años. Este rasgo convirtió al animal en un sostén cotidiano para la mujer, siendo el único vínculo sonoro que la conectaba con el recuerdo de su compañero de vida.

Ola de robos en Ameghino Sur: el reclamo de los vecinos

El robo de Pipo se inscribe en un contexto de vulnerabilidad que atraviesa el sector. Los residentes denuncian que los patios de las viviendas y los vehículos estacionados en la vía pública se convirtieron en el blanco principal de los delincuentes.

De acuerdo con los testimonios recolectados, los robos son diarios y variados. Entre los elementos que desaparecen con mayor frecuencia se encuentran: herramientas de trabajo y jardinería (cortadoras de césped y bordeadoras); autopartes y pertenencias del interior de los autos; otras mascotas del barrio que son retiradas de sus caniles o patios.