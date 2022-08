Córdoba: fue a renovar el carnet de conducir y solo se lo dieron por dos años por haber tenido cáncer

Florencia es una joven cordobesa que en las últimas horas se volvió viral por un lamentable episodio que debió vivir. Es que, fue a renovar el carnet de conducir y solo se lo dieron por dos años por estar recuperándose de un cáncer de mama, además de que en la licencia le pusieron la enfermedad que tuvo.

La mujer publicó la foto del plástico en su cuenta de Twitter acompañado de un triste descargo. “Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de “incapacitada” en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. ¿Qué necesidad?”, señaló.

En el plástico le escribieron la enfermedad de la cual se está recuperando. Foto: Twitter

Más adelante, Florencia, cuya lucha contra el cáncer fue reconocida días atrás por Talleres, explicó que todo comenzó cuando la “vieron con el pelo corto”. “Me dicen “¿qué paso con el pelo?” y le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico”, detalló.

“Ahora pienso, si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban sin drama, cómo se lo dan a todo el mundo... y sin preguntarles nada, sólo si tienen problemas en la visión y haciendo el exámen visual”, sentenció la joven.