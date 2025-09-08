Córdoba: encontraron 65 kilos de marihuana camuflados en una encomienda de perfumes

Encontraron 65 paquetes de marihuana este lunes por la noche en una supuesta encomienda de perfumes. El hallazgo se dio cuando personal de Cordobeses en Alerta acudieron al barrio Quebrada de las Rosas, Córdoba tras un llamado por un “secuestro de estupefacientes”.

Aproximadamente a las 18.40, los agentes entrevistaron a una mujer y a su hijo mayor de edad en barrio Quebrada de las Rosas. Según el relato de los implicados, el pasado 4 de septiembre, habían realizado la compra de perfumes y vapers (cigarrillos electrónicos) a un proveedor de nacionalidad paraguaya.

Cuatro días después procedieron a retirar la encomienda en el mismo barrio del hecho. La sorprendente revelación ocurrió una vez que la familia regresó a su domicilio.

Policía de Córdoba (Imagen ilustrativa)

Al abrir la encomienda aparecieron los 65 paquetes, los cuales aparentemente contienen picadura de marihuana. Se estiman que estas bolsas pesan un kilogramo cada una.

EL MISTERIO DE LA ENCOMIENDA CON MARIHUANA

La procedencia de la sustancia ilícita es hasta el momento desconocida. Ante la gravedad del hallazgo, la mujer llamó a la Policía para la denuncia. Ni la madre ni su hijo están detenidos.

Córdoba: insólito hallazgo de 65 kilos de marihuana en una supuesta encomienda de perfumes. (Cordobeses en Alerta)

Las autoridades se encuentran investigando cómo la droga terminó en la encomienda destinada a la compra de productos legales.