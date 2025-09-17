Córdoba: el asesinato de Sebastián Villarreal tiene el primer “condenado”

En febrero de 2024, Sebastián Villarreal fue asesinado en medio de un robo en la ciudad de Córdoba. A más de un año del hecho, la justicia penal juvenil dictaminó la primera “condena”. En este sentido, J.M., quien era menor al momento del crimen, fue responsabilizado del delito de homicidio criminis causae y encubrimiento agravado.

El joven admitió su participación y permanecerá un año bajo tratamiento en el Complejo Esperanza, sin una condena definitiva. La familia de la víctima manifestó su disconformidad con esta decisión y reclamó su traslado a Bouwer y la exclusión de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del proceso.

Quién es el primer “condenado” por el crimen de Sebastián Villarruel

En una audiencia clave del fuero penal juvenil, J.M. fue declarado penalmente responsable por la jueza Ileana Benedito. Este adolescente, que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, confesó su accionar y expresó arrepentimiento, también pidió disculpas a la familia Villarreal. No se trata de una condena técnica, sino de una declaración de responsabilidad por su minoría de edad. La resolución judicial establece que J.M. deberá someterse a un programa de tratamiento por un año en el Complejo Esperanza. Tras este período, la jueza determinará la imposición de una pena o su absolución. Asimismo, existe la posibilidad de extender el tratamiento.

La familia de Sebastián, representada por la abogada Daniela Castro Barreiro, se pronunció en contra esta medida. Insistió en que el joven sea trasladado a la Cárcel de Bouwer y que el tratamiento sea supervisado por personal técnico del Poder Judicial de Córdoba, no por Senaf. La abogada criticó el funcionamiento de esta entidad y solicitó su exclusión del proceso.

Mientras tanto, otros tres jóvenes mayores de edad enfrentarán juicio por homicidio en ocasión de robo ante la Cámara 3ª. Un segundo menor involucrado, de 14 años en su momento, fue declarado inimputable, pero ya se encuentra en el Complejo Esperanza por otros ilícitos.