Volvió a caer “El Orejudo”, el menor que mató a Sebastián Villarreal en Córdoba

El joven de 16 años fue detenido y trasladado al Complejo Esperanza. Los detalles.

12 de agosto de 2025,

Otra vez, detuvieron al adolescente que asesinó a Sebastián Villarreal. (Nicolás Bravo / La Voz)

El adolescente de 16 años que asesinó a balazos a Sebastián Villarreal volvió a ser detenido. En esta ocasión, fue aprehendido por robo calificado en Villa Carlos Paz. El delincuente habría esquivado a la Justicia luego de un allanamiento en el marco de un asalto.

Volvió a caer “El Orejudo”, quien asesinó a Sebastián Villarreal

La investigación siguió y la fiscal Jorgelina Gómez ordenó otros dos operativos, en los que se juntaron evidencias de la participación del menor en el hecho delictivo. De esta forma, otra vez quedó a disposición de Senaf y fue trasladado al Complejo Esperanza.

Jimena Villarreal, hermana de Sebastián, pidió “acciones distintas” a la Senaf. “¿Qué van a hacer ahora que sea distinto? ¿Ponerlo en el Complejo Esperanza para cumplir el mismo circuito? No soluciona el problema de base y la escalada de violencia en él ha subido", dijo a El Doce.

Se trata de la cuarta detención del menor en menos de cuatro menos. Cabe recordar que hace unos días, apareció en redes sociales con un chaleco de Policía y un arma, una imagen que generó indignación entre los usuarios.

